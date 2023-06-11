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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظ البحر الأحمر يكشف حقيقة وجود أسراب من أسماك القرش

صدى البلد

أكد عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أنه تم فتح الشواطئ بعد حادث سمكة القرش في الغردقة، وأن ما حدث لم يكن شيئًا غريبًا ويحدث في أي مكان في العالم.

وأوضح عمرو حنفي خلال مداخلته برنامج "على مسئوليتي" على صدى البلد، أن الحادث وقع بسبب الصيد الجائر في البحر الأحمر، مضيفا أن هناك اجتماعات مكثفة تجرى لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

أكد المحافظ أن البحر الأحمر أصبحَ، بسبب الصيد الجائر، صحراء لا تجد فيه الأسماك الكبيرة ما تتغذى عليه، موضحا أن بعضَ الأفراد يتعاملونَ بأسلوبٍ غيرَ إنساني مع الأسماك في البحر.

طمأن عمرو حنفي، السياح والمقيمين في الغردقة، بأن دراسات وأبحاث أجريت بالتعاون مع وزارة البيئة لم تلاحظ أي أسراب من أسماك القرش في البحر الأحمر.

وحول حريق لانش مرسى علم، أوضح أن غرفة العمليات تلقت إشعارا صباح اليوم يفيد باندلاع حريق في لنش سياحي بمدينة مرسى علم، حيث تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 25 راكباً. وحاليًا جار البحث عن 3 مفقودين.

أفاد عمرو حنفي، أن اللنش السياحي قد تم السيطرة عليه وسحبه إلى الشاطئ وأن حالته كانت جيدة. وأوضح أنه تم السيطرة على الحريق الذي نشب على اللنش السياحي، مؤكداً عدم وجود أي إصابات.

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