العلاج الحر تكثف حملاتها بالمرور على 605 منشآت طبية في الدقهلية

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن إدارة العلاج الحر قامت خلال مايو الماضى بالمرور على 605 منشآت طبية خاصة، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية اللازمة، بالإضافة إلى فحص 13 شكوى.

وأضاف الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة تضمنت المرور على نحو 297 عيادة خاصة إلى جانب 48 مستشفى وعيادة تخصصية و172 مركزاُ طبياً

وأشار فؤاد إلى أنه قد تم إصدار قرارات بالغلق الإداري لنحو 46 منشأة كونها غير مرخصة أو تفتقر للحد الأدنى من التجهيزات لتقديم خدمات طبية آمنة وفعالة وجودة لائقة للمواطنين.، فيما جرى إعادة فتح 17 أخرى.

ووجه وكيل الوزارة الشكر للدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي و فريق العلاج الحر معرباً عن تقديره لجهودهم المبذولة وما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، مؤكداً استمرارية الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة، وعدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.