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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الباز: مصر دولة كبيرة ومش عيب تحلم بمستقبل أفضل

صدى البلد

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في زيارة لقرية الأبعدية بالبحيرة، وهي من قرى "حياة كريمة"، وتحدث وفترح حوار مع المواطنين لمناقشة الأزمات ومنها أسعار الأرز.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الرئيس أكد أنه كان هناك تأجيل للأزمات وعدم حلها بشكل جاد، وهذا تسبب في ضرر كبير بالبلد، منوها أن الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية وهو يعمل على حل تلك المشكلات، ووضع خطة للمستقبل.
وتساءل: "هو عيب مصر تبقى بلد طموحة؟، ويبقى عندها خطة للمستقبل وتكون بلد كبيرة؟"، وأجاب: "للأسف ناس مستكترة على مصر ده، ولما مثلا بتعمل سياحة يخوت، نخرج كشعب نهزر ونقول هنركن اليخت بتاعنا فين، وكأن لازم كلنا يبقى عندنا يخوت عشان نعمل بنية تحتية لسياحة اليخوت".
ولفت إلى أن مشروع مرسى اليخوت، هو محاولة من مصر لأخذ نصيبها من هذا الأمر، مثل باقي دول البحر المتوسط، والتي تستفيد من هذا النوع من السياحة، لكن لكي تأخذ مصر نصيبها كان لابد من إنشاء بنية تحتية تناسب هذا الأمر.
وأردف: "ده شغل بيجيب عملة صعبة للبلد، وممكن يتعمل مشروع معين وأنت متشوفش أي فايدة مباشرة عليك من المشروع، لكن عوائد هذا المشروع هتعود عليك في النهاية، ولازم نعرف إننا دولة كبيرة ومش عيب نحلم بمستقبل أفضل".

الرئيس عبد الفتاح السيسي محمد الباز الدكتور محمد الباز حياة كريمة قرى حياة كريمة

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