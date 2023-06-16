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باحث: تم تضخيم أزمة المهاجرين رغم الحاجة الاقتصادية لجهودهم فى أوروبا

المهاجرين فى أوروبا
المهاجرين فى أوروبا

أوضح رامي خليفة العلي، باحث في الفلسفة السياسية بجامعة باريس، أسباب الاندفاع البريطاني تجاه المهاجرين، وكيف يمكن توقع تعامل الجانب الأوروبي مع أزمة المهاجرين بالنظر لموقف بريطانيا، قائلاً: "إن هناك عدة نقاط تميز التجربة البريطانية أو المعالجة البريطانية، وهي تتفق في بعض جوانبها مع ما يحدث في أوروبا وهو التوجه اليميني الذي يسعى إلى محاولة زرع الخوف لتحقيق مكاسب سياسية خاصة مع وجود حزب المحافظين الذي بدأ يأخذ منحنى أكثر يميني من خلال السنوات القليلة الماضية".

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وأضاف رامي خليفة العلي، باحث في الفلسفة السياسية بجامعة باريس، أن بريطانيا وكذلك عدد من الدول الأوروبية بحاجة إلى العمالة، لافتًا إلى أن هذه العمالة وهذه الهجرة غير الشرعية تمثل رافدًا أساسياً للاقتصاد، مضيفًا أنه تم تضخيم أزمة الهجرة رغم الحاجة الاقتصادية لجهود المهاجرين.

 

وأوضح رامي خليفة العلي، باحث في الفلسفة السياسية بجامعة باريس، أنه يوجد انقسام بين اليمين واليسار بأوروبا بشأن معالجة قضية الهجرة.

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