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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

البحث عن الكنز.. حبس سيدة و3 رجال للتنقيب عن الأثار بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة الخليفة الجزئية، حبس 3 أشخاص وسيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ضبط رجال المباحث 3 أشخاص وسيدة لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بالقاهرة ، وتولت النيابة التحقيق .

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة الخليفة.

تم استهداف العقار وأمكن ضبط (إحدى السيدات "مالكة العقار" وثلاثة آخرين) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى الشقق بالعقار المشار إليه ، وعثر بداخلها على (حفرة قطرها متر بعمق 5 متر - قطعة من الحجر يشتبه فى أثريته - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب).

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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