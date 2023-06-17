موجز السوشيال| رسالة أحمد مرتضى لوالده في عيد ميلاده.. والزمالك يحصد نسبة من صفقة انتقال لاعب لنادي فرنسي

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

هنأ أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة الزمالك، والده المستشار مرتضى منصور بعيد ميلاده عبر حسابه على تويتر.

وشارك صورة، وعلق: “كل سنة وحضرتك طيب”.

كشف الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، تفاصيل تتعلق بعائد الزمالك من انتقال اللاعب مصطفى محمد إلي نانت الفرنسي.

وكتب: “الزمالك يحصل علي 15% من قيمة صفقة انتقال مصطفي محمد الي نانت الفرنسي”.

تداولت صور لمواطن أربعيني، من محافظة كفر الشيخ، توفاه الله أثناء قراءة القرآن الكريم داخل المسجد، أمس الجمعة.

وظهر في الصور محتضناً المصحف، في مشهد مهيب عن حسن الختام، وكانت بمثابة عبرة حسنة للكثير من رواد السوشيال ميديا.