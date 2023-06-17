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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال| رسالة أحمد مرتضى لوالده في عيد ميلاده.. والزمالك يحصد نسبة من صفقة انتقال لاعب لنادي فرنسي

مرتضى منصور
مرتضى منصور

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

رسالة أحمد مرتضى منصور لوالده في عيد ميلاده| شاهد

هنأ أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة الزمالك،  والده المستشار مرتضى منصور بعيد ميلاده عبر حسابه على تويتر.

وشارك صورة، وعلق: “كل سنة وحضرتك طيب”. 

 

الزمالك يحصد 15%؜ من قيمة صفقة انتقال مصطفى محمد لـ نانت الفرنسي

كشف الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، تفاصيل تتعلق بعائد الزمالك من انتقال اللاعب مصطفى محمد إلي نانت الفرنسي.

وكتب: “الزمالك يحصل علي 15% من قيمة صفقة انتقال مصطفي محمد الي نانت الفرنسي”. 

 

حسن الختام.. أربعيني يتوفى بـ كفر الشيخ محتضناً المصحف داخل المسجد يوم الجمعة

تداولت صور لمواطن أربعيني، من محافظة كفر الشيخ، توفاه الله أثناء قراءة القرآن الكريم داخل المسجد، أمس الجمعة.

 

وظهر في الصور محتضناً المصحف، في مشهد مهيب عن حسن الختام، وكانت بمثابة عبرة حسنة للكثير من رواد السوشيال ميديا.

 

احمد مرتضي منصور السوشيال ميديا انتقال مصطفى محمد اللاعب مصطفى محمد

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