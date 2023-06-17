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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

باريس سان جيرمان يجمد مفاوضاته مع ناجلسمان

يوليان ناجلسمان
يوليان ناجلسمان

أكد تقرير صحفي، توقف مفاوضات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من يوليان ناجلسمان، المدير الفني السابق لفريق بايرن ميونخ الألماني، لقيادة الفريق في الموسم المقبل.
وقرر نادي باريس سان جيرمان إقالة كريستوف جالتييه من تدريب الفريق، وفقا لتقارير صحفية فرنسية.
وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن ناجلسمان لن يصبح مدربا جديدا لباريس سان جيرمان، حيث توقفت المفاوضات بين الطرفين.

وأضافت أنه تم اتخاذ القرار المتبادل بسبب عدم الاتفاق على التفاصيل الرئيسية.

ولفتت أن باريس سان جيرمان على اتصال مباشر بالفعل مع مدرب آخر.

ويعد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، ضمن قائمة المرشحين لتدريب الفريق في الموسم المقبل. 

باريس سان جيرمان ناجلسمان جالتييه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بايرن ميونخ

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