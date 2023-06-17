مصر تتوج بكأس العالم للإسكواش بعد الفوز على ماليزيا

توج المنتخب الوطني للإسكواش، بلقب بطولة كأس العالم للفرق والمقامة بالهند خلال الفترة من 13 وحتى 17 يونيو الجاري.

وفاز منتخب مصر في النهائي على ماليزيا بنتيجة 2-1 ليحقق ذهبية الفرق.

وفاز علي أبو العينين على دارين براجاسام بنتيجة 3-0، بينما خسرت كنزي أيمن أمام زين يينج يي بنتيجة 3-0، قبل أن تفوز فيروز أو الخير على أيزا أزمانبنتيجة 3-1 لتفوز مصر باللقب.

وتأهل الفراعنة للمباراة النهائية بعد تصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بعد الفوز في الجولة الأولى على أستراليا بنتيجة 4-0، ثم الفوز في الجولة الثانية على كولومبيا بنفس النتيجة، ثم فاز أبناء النيل أخيرًا على المنتخب الماليزي بنتيحة 3-1، ليحصد 12 نقطة.

وتضم قائمة الفراعنة في البطولة 4 لاعبين وهم: "كريم الحمامي - علي أبو العينين - فيروز أبو الخير - كنزي أيمن"، فيما يقود الفريق فنيًا محمد القيعي، أما النواحي الإدارية فيشرف عليها الدكتور حسام رجب، رئيس البعثة.