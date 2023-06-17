نقيب المحامين يكرم نجم منتخب مصر للكرة الشاطئية | صور

كرم عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، الحسيني طه، المحامي ولاعب منتخب مصر للكرة الشاطئية، وذلك من منطلق تقدير النقابة وحرصها على دعم المحامين وأبنائهم المتفوقين في مختلف المجالات.

حضر التكريم أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، وعدد من أعضاء مجلس نقابة محاميي شمال الجيزه، ولفيف من الرموز النقابية من المحامين والمحاميات، إلى جانب مشاركة اللجان النقابية بالجيزة.

واستهل نقيب المحامين كلمته، بالترحيب بجميع الحضور، من المحامين والرموز النقابية في بيتهم ونقابتهم نقابة المحامين، مشيدا بالإنجازات التي حققها الحسيني طه المحامي، مع منتخب مصر للكرة الشاطئية، بعد حصوله على العديد من البطولات رفقة المنتخب، التي كان أخرها بطولة كأس العرب للكرة الشاطئية التي اقيمت في السعودية، مايو الماضي لعام 2023.

وأهدى نقيب المحامين عبد الحليم علام، درع نقابة المحامين، إلى بطل مصر، وبطل نقابة المحامين، الحسيني طه، المحامي.

من جانبه تقدم محمود الداخلي، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، بخالص التهاني للحسيني طه، ولوالديه طه راشد، وسامية عبد الحليم، المحاميان.

في ذات السياق، قال عبد المجيد هارون، أمين صندوق نقابة المحامين، إن نقابة المحامين اليوم في عرس لتكريمها للحسيني طه، المحامي، الذي صعد مع منتخب مصر للكرة الشاطئية، إلى كأس العالم للكرة الشاطئية، متمنيًا له ولمنتخب مصر دوام التوفيق في جميع المحافل العربية والأفريقية والدولية.

من جانبه، أشاد يحيى التوني، وكيل النقابة العامة للمحامين، بالإنجاز الذي حققه البطل الحسيني طه، المحامي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعتبر انجازًا للوطن ولنقابة المحامين.

في سياق متصل، وصفت فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة، الإنجاز الذي حققه البطل الحسيني طه، المحامي، مع منتخب مصر للكرة الشاطئية، بأنه إعجاز بالنسبة له، وذلك لحرصه على ممارسة كرة القدم والتدرج في البطولات مع منتخب مصر للكرة الشاطئية، وصولًا إلى كأس العالم، مشيدة بدور والديه في إعداد بطل أوليمبي لمصر ولنقابة المحامين.

يذكر أن الحسيني طه راشد الملواني ـ محام ولاعب منتخب مصر للكرة الشاطئية ـ محام ابتدائي منذ 5 سنوات.

ـ حاصل على بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية التي اقيمت في السعودية في مايو الماضي لعام 2023.

ـ لعب في أندية «الداخلية ـ النصر ـ البلاستيك ـ شبرا ـ الشرقية للدخان».

ـ يمارس لعبة كرة القدم والمحاماة، وذلك لحبه الشديد لمهنة المحاماة وممارسة كرة القدم.

ـ البطولات التي حصل عليها رفقة منتخب مصر للكرة الشاطئية:

1 ـ الحصول على المركز الرابع بطولة كاس القارات ٢٠١٨ بالامارات

2 ـ الحصول على المركز الثالث بطولة امم أفريقيا بشرم الشيخ٢٠١٨

3 ـ الحصول على المركز الثاني بطولة كوسافه بجنوب افريقيا ٢٠٢٢

4 ـ الحصول على المركز الثاني بطولة أفريقيا بموزمبيق ٢٠٢٢ والصعود لكاس العالم

5 ـ الحصول على المركز الأول بطولة كاس العرب ٢٠٢٣ بالسعودية.