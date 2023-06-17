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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مدبولي يصل سان بطرسبرج ضمن وفد المبادرة الإفريقية لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية

صدى البلد

 وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، و سامح شكرى، وزير الخارجية، ظهر اليوم، إلى مدينة "سان بطرسبرج الروسية"، ضمن وفد رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة للمساهمة فى تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يترأس مدبولى وفد مصر، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ويضم وفد المبادرة الأفريقية المشتركة رؤساء جنوب أفريقيا والسنغال وجزر القمر وزامبيا، وممثلين عن أوغندا وجمهورية الكونغو، بالإضافة إلى مصر.

ومن المقرر أن يعقد الوفد الأفريقى جلسة مباحثات اليوم مع الرئيس الروسى، فلاديمير  بوتين، لعرض عناصر المبادرة الأفريقية المشتركة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وكان الوفد قد عقد جلسة مباحثات أمس مع الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكى، أعقبها مؤتمر صحفى مشترك.

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