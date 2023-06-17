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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتفاق سعودي إيراني على عدم التدخل في الشؤون الداخلية

فيصل بن فرحان
فيصل بن فرحان

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن المباحثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اتسمت بالإيجابية والوضوح، مشيرًا إلى أن طهران قدمت تسهيلات لعودة البعثات الدبلوماسية التابعة لها للعمل.

وحسب قناة "العربية"، أوضح بن فرحان في مؤتمر صحفي مع نظيره أن السعودية أكدت ضرورة الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وأعرب عن أمله في أن تنعكس عودة العلاقات مع طهران على المنطقة والعالم، مؤكدًا خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل.

ولفت وزير الخارجية السعودي إلى أن المباحثات مع إيران أكدت ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية، موضحًا أنه سينقل دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة السعودية.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وصل إلى طهران، اليوم السبت، وذلك للقاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وتأتي الزيارة "إنفاذا للاتفاق الثلاثي المشترك لكل من السعودية وإيران والصين، واستكمالا لما اتفق عليه الجانبان خلال جلسة المباحثات بين الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، التي جرت في بكين بتاريخ 6 أبريل".

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