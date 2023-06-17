عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتظار المولود يرد على شائعة الانفصال .. آخر صور تجمع بين أحمد سعد وزوجته

صدى البلد

ظهرت علياء بسيوني ؛ زوجة الفنان أحمد سعد ببطن منتفخة خلال أحدث ظهور برفقة زوجة المنتج هاني محروس .

وينتظر أحمد سعد مولودا جديدا ؛ رغم شائعات الطلاق التي تم تداولها خلال الفترة الماضية.

 

وقد تصدَّرت علياء بسيوني، زوجة أحمد سعد، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل وذلك بعد إثارتها  الجدل بعد ما كتبت رسالة غامضة عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: "لا تقولين أبدا أنني أستطيع تغيير شريكي للأفضل.. وهذا غير موجود في الواقع".

وهو ما أثار الجدل على السوشيال ميديا، وسرعان ما قام الفنان أحمد سعد بنشر صور تجمعه بزوجته علياء، ليحسم من خلالها حقيقة الشائعات التى انتشرت خلال الساعات الماضية حول انفصالهما. 

ونشر أحمد سعد صورًا تجمعه بزوجته وعلق عليها قائلاً: أنت هدية ربنا ليا.

وتتميز زوجة أحمد سعد، في الصور بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها، ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا.

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعة من صورهما

 

IMG_9086
IMG_9086
IMG_9085
IMG_9085
IMG_9084
IMG_9084
IMG_9083
IMG_9083
IMG_9082
IMG_9082
IMG_9081
IMG_9081
احمد سعد وزوجته أحمد سعد زوجة الفنان أحمد سعد زوجة احمد سعد شائعات الطلاق علياء بسيوني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عشت معاه سنة كاملة بدون زواج | طليقة وائل كفوري تفجر مفاجأة

خطفت الأنظار بجمالها .. أحدث ظهور لطليقة وائل كفوري بعد خسارة وزنها

لاعب مفاجأة.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

زواج عرفي ومخدر في العصير.. اعترافات المتهمة الثانية بجريمة طبيب الساحل

ضحية الأهلي.. كولر يُطيح بـ مدرب الوداد من تدريب الفريق

البوكس بكام؟ السجائر تثير حيرة المستهلكين.. وهذا سعرها الحقيقي والرسمي

الكاف يزف بشرى للأهلي بعد تتويجه ببطولة أبطال إفريقيا

قرار عاجل من الهند يوفر لمصر مليارات الدولارات .. ماذا يحدث

موضوعات متعلقة

بتحط جاز على شعرها .. اعرف فوائده بعد حديث منى هلا عنه

أعشاب سحرية تساعد على خفض مستوى الكولسترول في الدم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟

ماذا تفعل الحجامة الجافة للجسم ؟

صور جورى بكر وزوجها بعد شائعة الطلاق

بحط جاز على شعرى.. صور أثارت الجدل لـ منى هلا

بسعر خرافى .. هيفاء وهبي تثير الجدل بتوب كورشيه

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الدوم بالحليب؟

ترشيحاتنا

هل تختلف رؤية عيد الأضحى في الدول العربية أم تتفق؟|الفلك يقول كلمته

‏نيابة عن السيسي.. مصطفى مدبولي يشارك في اجتماع رؤساء المبادرة الإفريقية مع الرئيس الروسي

أحمد موسى يعرض وثائق بريطانية تكشف مخطط منع تطوير قناة السويس في 1958

كامل الوزير: الانتهاء من تطوير الموانىء القائمة بنهاية 2024

حسين حمود ناعيًا الروائي حمدي أبو جليل: عبر عن عالم المهمشين

مدبولي: ‏مصر تدعم جهود المساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتظار المولود يرد على شائعة الانفصال .. آخر صور تجمع بين أحمد سعد وزوجته

بعد تصريح جريء .. 10 صور أثارت الجدل لـ طليقة وائل كفوري

بعد تصدرها التريند ... صور أثارت الجدل لـ هنا الزاهد

عشت معاه سنة كاملة بدون زواج | طليقة وائل كفوري تفجر مفاجأة

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

مصر تقدم مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى السودان بحرًا

نشر فيديوهاته من أول احتضاره حتى وصوله للقبر.. شاب يغضب الملايين بسبب والده

شهريار الفن.. حلمي بكر تزوّج 13 مرة وأنجب في الثمانين| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كنوز مصر الخالدة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ