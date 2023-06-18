ليس اليوم.. التاريخ الحقيقي لميلاد رغدة

يحتفل اليوم الكثير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بعيد ميلاد النجمة رغدة، وفقا لما يكتبه موقع جمع المعلومات ويكيبيديا.

ولكن رغدة أكدت في تصريحات صحفية أن عيد ميلادها يوم 18 يوليو وليس كما يشاع 18 يونيو.

ولدت رغدة، بمدينة حلب السورية، من أب وأم سوريين، وجاءت إلى مصر في عام 1980 لاستكمال دراستها في الأدب العربي بكلية الآداب في جامعة القاهرة.

وتحدثت رغدة في لقاء متلفز ببرنامج ولا تحلم" مع الإعلامي اللبناني نيشان منذ بضع سنوات، عن علاقتها بالفنان الراحل أحمد زكي، قائلة: "لم تجمعنا سوى 4 أفلام، ولكن أشعر كأننا قمنا سويا بـ100 فيلم لأننا نشبه بعضنا كثيرًا".

وكشفت رغدة في حلقتها مع نيشان، عن أن أحمد زكي عرض عليها الزواج قبل فترة قصيرة من وفاته، ليحميها من كلام الناس الذين كانوا يتحدثون عن تواجدها بجانبه طوال الوقت خلال فترة مرضه.

وقالت رغدة: "رفضت زواجي منه لأنه ليس منطقيا أتزوج شخصًا والموت يلاحقه لمجرد أنه يريد حمايتي من الشائعات"، مؤكدة أنها وأحمد زكي كانا يحبان ويشبهان بعضهما البعض كثيرًا.

رغدة غائبة عن الظهور منذ سنوات، لكن قبل أشهر قليلة تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، عدة صور جمعت بينها، وبين الفنان عصام كاريكا، في أحدث ظهور للأولى بعد تغيبها عدة سنوات عن الظهور الإعلامي.

وكانت احدث أعمال رغدة المسرحية مسرحية الأم شجاعة، وتم عرضها على مسرح ميامى، وحققت نجاحا كبيرا.

وأنهت الفنانة رغدة أيضا هناك مسرحية «هولاكو» والتي كان مقررا عرضها منذ 3 أعوام، إلا أنها تعرضت إلى العديد من التأجيلات.