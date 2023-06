مسلسل Black Mirror يتصدر نسب المشاهدة فى مصر بعد طرحه بساعات

6/17/2023 5:10:32 AM

السبت 17/يونيو/2023 - 05:10 ص 6/17/2023 5:10:32 AM

تمكن مسلسل Black Mirror من الدخول الى قائمة الاعمال الاعلي مشاهدة بعد طرحه بساعات قليلة عبر منصة نتفلكيس .

وأحتل مسلسل Black Mirror المركز الاول ضمن قائمة الاعمال الـ 10 الاعلي مشاهدة فى مصر ، متفوقا على عدد من الاعمال الاخري مثل Manifest ، الذى جاء فى المركز الثاني .

تدور أحدثا مسلسل Black Mirror في إطار من الرعب ويسلط الضوء على تأثير التكنولوجيا المتطورة على علاقات البشر بعد أن أصبحت متداخلة في حياتنا في كافة المجالات تقريبا، ويأتي ذلك في حلقات منفصلة مدتها لا تقل عن الـ 60 دقيقة غالبا في إطار من الخيال العلمي والرعب النفسي.

مسلسل Black Mirror يضم مجموعة من أبرز الممثلين الموهوبين، بما في ذلك آرون بول وأنجانا فاسان وآني ميرفي وأودين ثورنتون وبن بارنز وكلارا روجارد ودانيال بورتمان وداني راميريز وهيميش باتيل وجون هانا وجوش هارتنت وكيت مارا ومايكل سيرا ومونيكا دولان وميهالا هيروولد وبابا إسيدو وروب ديلاني وروي كولكين وسلمى حايك بينو وصموئيل بلينكين وزازي بيتز



وحظي مسلسل Black Mirror على ردود فعل قوية بعد عرض واحدة من أبرز حلقات الموسم الجديد تحت مسمى Beyond the Sea وتواجد في الحلقة الممثل آرون بول وجون كرولي وتشارلي بروكر، وأيضًا حلقة Joan Is Awful بطولة آني ميرفي وسلمى حايك ومايكل سيرا، كما أن العديدين علقوا على ظهور سلمى حايك قائلين إنها امتلكت حضورًا طاغيً