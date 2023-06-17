هئية الترفيه تكرم محمد منير في حفل "مشواري" بالسعودية

كرمت هئية الترفية بالمملكة العربية السعودية الفنان محمد منير ، وذلك خلال الحفل الذى يقام حالياً فى المملكة له ، ويحمل أسم “ مشواري ” .

وجه الفنان محمد منير الشكر لأهل السعودية، خلال حفله المقام الليلة بالمملكة، بعد حسن الاستقبال الذي حظى به هناك.

وقال محمد منير، خلال الحفل: «أنا لا ركبت طيارة ولا سافرت وطن تاني.. أنا روحت وطن أول بشكر السعودية وجمهور المملكة».

وانطلق حفل الكينج محمد منير، الليلة الجمعة 16 يونيو، على مسرح بنش مارك بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وجاء الحفل تحت اسم «مشواري»، وبدأت بعرض فيلم وثائقي عن مشوار الكينج.

حفل تحت اسم مشواري



وأطلق القائمون على تنظيم هذا الحفل اسم مشواري ليكون بمثابة تلخيص لمشوار الكينج محمد منير، والاستعانة بعازفين من 9 جنسيات مختلفة بالإضافة إلى مشاركة أحمد سعد وفريق كايروكي.

سبب إقامة حفل لمنير



ويأتي هذا الحفل للكينج محمد منير كنوع من أنواع التكريم، بعد رحلة طويلة من العطاء فى المجال الفني وتحديدا فى الغناء، وهو الذى عشقه منير من صغره وقرر أن يلفت أنظار العالم بفنه فكانت هذه رحلته التى نلخصها فى السطور القادمة.



بداية رحلة الكينج محمد منير



وبدأ الكينج محمد منير رحلته الفنية مع الفن من الفن النوبى وبجلسات كان يحضرها باستمرار تجمعه بعملاقة الفن النوبي وهم زكي مراد الشيوعي وعبد الرحيم منصور وأحمد منيب الذى تبنى موهبته وظل يدربه على أداء الألحان النوبية إلى أن بدأ فى الغناء واشتهر منير فى بدايته بتقديم الموسيقي الجاز المختلطة بالسلم الخماسى النوبي.