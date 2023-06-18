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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدولي الليبي علي يوسف يقترب من كاظمة الكويتي

صدى البلد

دخل علي يوسف ابراهيم، نجم نادي أهلي بنغازي الليبي، دائرة اهتمام عدد من الأندية، الراغبة في تدعيم صفوفها، لتعزيز تشكيلتها قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وبات نجم الأهلي، أول اللاعبين الراحلين خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية،  خاصة أن "يوسف" يملك عروضا رسمية من نادي ريو آفي، المنتمي للدوري البرتغالي الممتاز.

وتقدم نادي كاظمة، ثالث ترتيب دوري زين الكويتي الدرجة الممتازة 2022/2023، بعرض رسمي آخر، إلى لاعب المنتخب الليبي، للرحيل خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويملك مدافع الأهلي، إجادة التسجيل، كونه ضمن قائمة هدافي الموسم ٢٢/٢٠٢٣ المنقضي، ويحتل المركز الخامس في ترتيب الهدافين، بمسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وحاز الدولي الليبي علي يوسف، نجم الاهلي بنغازي، على جائزة أفضل لاعب في الموسم، والمقدمة من راعي منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

ويتواجد مدافع أهلي بني غازي علي يوسف، ضمن قائمة المنتخب الوطني الليبي، المتواجد حاليًا لخوض المباريات الأفريقية، الرسمية والودية، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وخاض علي يوسف إبراهيم ، مبارتين رفقه منتخب الفرسان، أمام الفريق التونسي، ذهابا وايابا، والذي يخوض أيضًا مواجهتين أمام بوتسوانا وغينيا الاستوائية، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ٢٠٢٤ في كوت ديفوار.

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