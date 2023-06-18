النني يستمتع بإجازة الصيف مع أسرته.. صور

شهدت مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية استمرار حالة من الفرحة بين صفوف زملاء وأسرة الكابتن محمد النني لاعب منتخب مصر الوطني والمحترف في صفوف نادي أرسنال الانجليزي عقب وصوله إلي منزل أسرته لقضاء عطلة أجازة الصيف عقب انضمامه للصفوف المنتخب وانقضاء الموسم الكروي بالدوري الانجليزي.



وحرص الكابتن ناصر النني نجم فريق بلدية المحلة سابقا ووالد "النني" علي نشر صور له فرحا بوصوله إلي منزل الأسرة مرتديا تي شيرت وشورت هربا من الحر مع ٱشقاءه وأقاربه .



جدير بالذكر أن النني حقق مع فريق المدفعجية المركز الثاني في بطولة الدوري الانجليزي خلال ماراثون كروي ظل في صراع مع نظيره ومنافسه فريق مانشستر سيتي والذي حقق لقب بطولتي الدوري والاتحاد للكرة القدم الإنجليزية وحقق بطولة دوري أبطال أوروبا للأندية خلال الأيام الماضية .

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