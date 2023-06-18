شكاوى من الوقت في امتحان اللغة العربية بالإسكندرية

أدى نحو 57 ألف طالب بالصف الثالث الثانوي بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، امتحان اللغة العربية وسط شكاوى من طول أسئلة الامتحان لأن هناك بعض الأسئلة كانت تستلزم وقتا طويلا لحلها.

وأعرب طلاب مدرسة حسين طه بنين، بمنطقة طوسون، عن سعادتهم لسهولة أغلب أجزاء الامتحان، ولكن عتابهم على واضع أسئلة الامتحان طول الأسئلة، والحاجة إلى التفكير العميق قبل الحل.

وقال أحد الطلاب إن الامتحان مكون من 60 سؤالا على ثلاث ساعات، والوقت غير كاف بالمرة، خصوصا أن هناك أسئلة مقالية، وهناك العديد من الأسئلة تحتاج إلى تفكير ووقت كثير، خاصة النحو.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، تفقد صباح اليوم، مدرسة الأنفوشي للاطمئنان على سير امتحانات الثانوية العامة، والتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان وعدم وجود أي عقبات تواجه سير الامتحانات، وذلك بحضور الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ونادية فتحي، وكيل المديرية، والمهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك.

وأكد الشريف أن المحافظة بكل أجهزتها التنفيذية والجهات المعنية حريصة على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لتوفير بيئة مناسبة لأداء الامتحانات.