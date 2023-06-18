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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب البرازيل ينتظر أنشيلوتي حتى 2024.. تقارير

انشيلوتي
انشيلوتي

يرتبط اسم المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الحالي، بتولي المهمة الفنية لمنتخب البرازيل، بعد انتهاء مهمته مع الميرنجي.

وتكثفت التكهنات بالحصول على خدمات أنشيلوتي، عقب رحيل المدرب السابق تيتي الذي انتهت مسيرته مع السيليساو، بعد الخروج من ربع نهائي مونديال قطر 2022.

وذكرت مجموعة (جلوبو) الإعلامية: "يعتبر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن التعاقد مع المدرب كارلو أنشيلوتي مسألة مفروغ منها"، مضيفة أن الإيطالي "ربما يتولى منصبه الجديد بدءا من يناير أو يونيو 2024".

ووفقا المذيع لويز روبرتو من قناة (تي في جلوبو)، فإن رئيس الاتحاد البرازيلي إدنالدو رودريجيز "ينوي الإعلان عن الاتفاق المحتمل مع المدرب الإيطالي بنهاية الشهر الجاري".

وأقر رودريجيز علانية بأن "الخطة الأساسية" منذ البداية كانت التعاقد مع مدرب الريال الحالي خلفا لتيتي.

ولم ينتج عن استمرار أنشيلوتي في الميرينجي، الذي يرتبط معه بعقد حتى يونيو 2024، أي تعديل في خطط رئيس الاتحاد البرازيلي الذي أكد أنه لا يمانع الانتظار.

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