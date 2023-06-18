أمين حلف الناتو: لا ينبغي تجميد الحرب الروسية الأوكرانية بل إيجاد حل عاجل

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، اليوم الأحد، إنه لا ينبغي تجميد الصراع الجاري بين أوكرانيا وروسيا في المرحلة الحالية، بل يجب إيجاد حل عادل.

كما أعرب عن ثقته في أن كييف ستنضم يومًا ما إلى الكتلة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة، مضيفًا أن “هذه ليست أولوية فورية”.

وفي مقابلة مع صحيفة “فيلت سونتاج” الألمانية، نُشرت اليوم الأحد، قال ستولتنبرج، إنه “بينما نريد جميعًا أن تنتهي هذه الحرب، لا يمكن أن يستمر سوى سلام عادل”.

وأكد أن “السلام لا يمكن أن يعني تجميد الصراع وقبول صفقة تمليها روسيا”، مضيفًا أن “أوكرانيا وحدها هي التي يمكنها تحديد الشروط المقبولة”.

ودعا ستولتنبرج إلى ضمانات أمنية “موثوقة” لكييف بمجرد انتهاء الصراع، “حتى لا تتمكن روسيا من إعادة التسلح والهجوم مرة أخرى”.

عند سؤاله عن احتمال انضمام أوكرانيا إلى الناتو، توقع ستولتنبرج أن هذا سيحدث في وقت ما في المستقبل.

ومع ذلك، قال إن الأولوية الحالية هي ضمان أن تسود أوكرانيا كدولة مستقلة وذات سيادة.

كما كشف أن الدول الأعضاء الحالية تخطط لتبني حزمة مساعدات لكييف خلال القمة المقبلة للتحالف في فيلنيوس الشهر المقبل.

وأوضح أن الهدف هو مساعدة أوكرانيا على جعل جيشها يتماشى مع معايير الناتو على مدى عدة سنوات.

والشهر الماضي، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن موسكو تتضامن مع الغرب لدرجة أنه لا يمكن تجميد الصراع في أوكرانيا.

وقال إن الخيار الوحيد الذي تدرسه موسكو حاليًا هو “استكمال العملية العسكرية الخاصة”، وهو ما يعني تأمين مصالح روسيا وتحقيق أهدافها.