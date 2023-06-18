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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. القبض على 3 مصريين في المملكة لترويجهم لحملات حج وهمية | فيديو

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

أعلنت شرطة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، القبض على 3 مصريين لترويجهم لحملات حج وهمية وبيع أساور حج غير نظامية، وعرض خدمات في تسكين في فنادق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت شرطة مكة المكرمة، أنه ضبط بحوزتهم مبالغ مالية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأهاب الأمن السعودي بالمواطنين والمقيمين الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، محذرًا في الوقت نفسه من حملات الحج الوهمية، والإبلاغ عنها فورا.

وفي وقت سابق من اليوم، أوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية السلوكيات الوقائية و الاحترازية الواجب اتباعها في موسم الحج، كالحفاظ على النظافة الشخصية وآداب العطاس ونظافة اليدين، خصوصا في حال الإصابة بالأمراض الفيروسية، حفاظا على المكتسبات الصحية التي تم تحقيقها خلال جائحة كورونا.

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و دعت رئاسة شئون الحرمين الحجاج إلى الالتزام بارتداء الكمامة في بيان جاء فيه: "حرصا على سلامتكم وسلامة الآخرين، نرجو منكم الالتزام بارتداء الكمامة الطبية والتقيد بتعليمات إخوانكم من منسوبي الرئاسة والجهات العاملة في الحرمين الشريفين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال".

وذلك بالإضافة إلى الحرص على النظافة الشخصية بشكل عام، المحافظة على التباعد قدر الإمكان وتجنب التقبيل أو التلامس.

المملكة المملكة العربية السعودية مكة المكرمة السعودية حملات حج وهمية

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