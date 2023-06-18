السعودية تبدأ تنفيذ تجربة تبريد الطرق في الحج

بدأت الهيئة العامة للطرق في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد ، بتنفيذ تجربة الدراسة البحثية الخاصة “بتبريد الأسطح الإسفلتية” في المشاعر المقدسة، للعمل علي راحة ضيوف الرحمن و الحجاج.

وقامت الهيئة وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ هذه التجربة في منطقة رمي الجمرات، وذلك بهدف خدمة وراحة ضيوف الرحمن، حسبما نقلت واس.

وكانت الهيئة العامة للطرق بالشراكة مع وزارة البلدية والشؤون القروية والإسكان قد قامتا بتجربة هذه التقنية قبل عدة أشهر في منطقة الرياض.

تأتي هذه التجربة نظرًا لكون الطرق تمتص درجة الحرارة أثناء النهار، وتصل درجة حرارة الطرق في بعض الأحيان إلى 70 درجة مئوية، كما تقوم الطرق علميًا بإعادة إطلاق هذه الحرارة ليلًا؛ مما يسبب ظاهرة علمية تسمى “ظاهرة الجزيرة الحرارية” التي تؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة، وتلوث الهواء.

تهدف هذه التجربة لخفض درجة الحرارة في الأحياء والمناطق السكنية، وتقليل الطاقة المستخدمة في تبريد المباني وتقليل آثار تغير المناخ.