بعد الإجراءات الحكومية.. تراجع نسبة عمالة الأطفال في مصر.. تفاصيل

‏قال أحمد مصيلحي رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر بنقابة المحامين، أن في عام 2010 كان نسبة عمالة الأطفال حوالي 1.7 مليون طفل وفي عام 2016 قل العدد إلى 1.6 مليون طفل.

وتابع أحمد مصيلحي خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc"، تقديم الإعلامية "إيمان الحصري"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن لدينا نقص كبير جدا في الوعي و الأطفال أقل من 13 عام محظور عمله وفقا قانون الطفل المصري لعام 1996، ووفقا للدستور المصري الذي حظر عمل الأطفال في سن التعليم الأساسي.

عمل الطفل

وأضاف أن القانون يمنع عمل الطفل حتى 18 عاما وعمل الطفل قد يصل إلى درجة من درجات الإتجار أو الاستغلال مثلما نرى أي سيدة في الشارع تحمل طفل صغير وتتسول به.