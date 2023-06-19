الأهلي يكثف مفاوضاته لضم ثنائي فيوتشر



أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي يسعى للتعاون مع نادي فيوتشر، خلال الميركاتو الصيفي، مشيرا إلى أن هناك رغبة من جانب مارسيل كولر في استعادة نيدفيد بعد نهاية الموسم.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الأهلي لديه لاعبين قد يخرجوا اعارات لنادي فيوتشر، من أجل تعاقد الفريق الأحمر مع بوبو، مع امكانية اعارة حمزة علاء الحارس الشاب لفيوتشر، بجانب استمرار مصطفى البدري وسعد سمير، بالإضافة لمقابل مالي يتم الاتفاق عليه منعا للمزايدات من جانب اندية آخرى".

وأضاف: "الأهلي يريد ضم ايضا بعض اللاعبين من فيوتشر مثل محمود مرعي، مقابل 25 مليون جنيه، وقد يزيد عن ذلك أيضا".