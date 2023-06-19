تقرير حصاد مجلس الشيوخ: مشاركة 21 وزيرا خلال فعاليات الجلسات العامة واللجان النوعية

كشف تقرير حصاد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عن دور الانعقاد الثالث، مشاركة 21 وزيرا من وزراء حكومة المهندس مصطفى مدبولي, خلال فعاليات الجلسات العامة واللجان النوعية.

وكشف التقرير أيضا موافقة مجلس الشيوخ، على 9 مشروعات قوانين و17 طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة عن التعامل مع ظاهرة تغير المناخ والتحول الرقمي, وتحسين الوضع السياحي، واستعادة الدور الخاص بقصور الثقافة.

كما كشف تقرير حصاد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عن دور الانعقاد الثالث، أن اللجان النوعية بالمجلس عقدت 773 اجتماعا استغرقت 920 ساعة و53 دقيقة.

وجاء في التقرير أن اجتماعات اللجان النوعية جاءت بمعدل 49 اجتماعا للجنة التشريعية، ولجنة المالية والاستثمار 69 اجتماعا، والإفريقية 67، والدفاع والأمن القومي 61 اجتماعا، والمشروعات الصغيرة 57 اجتماعا، والطاقة والبيئة 59، والنقل 85، والتعليم 53 اجتماع والشباب والرياضة 56، والصحة 82 اجتماعا، والزراعة 74 اجتماعا، والسياحة والآثار 53 اجتماعا، والشئون الدينية 50 اجتماعا .

ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على فض دور الانعقاد العادي الثالث للمجلس.

وخلال الجلسة وافق المجلس، على إحالة التقارير الصادرة عن اللجان النوعية، للحكومة لتنفيذ ما ورد فيها من توصيات.

كما وافق المجلس على تفويض مكتب المجلس، لاتخاذ ما يلزم بشأن التقارير التي لم تنته اللجان النوعية من مناقشتها.