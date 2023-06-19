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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم..الأوقاف: الأجر في الحج يكون على قدر المشقة

صدى البلد

أكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بـ وزارة الأوقاف، أنه يجب على العبد المسلم التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في تلك الأيام العظيمة، لما لها من فضل عظيم، فالله سبحانه وتعالى أقسم بها في القرأن الكريم  لقوله تعالى "والفجر وليال عشر.

 

وقال هشام عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة"، عبر فضائية “المحور”، أن الحج هو عمل قلبي وروحاني، لأنه في الحج يتقرب العبد من الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم.

 

على قدر المشقة

وتابع  رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الركن الأعظم في الحج هو الوقوف بعرفات، وبعدها الطواف والسعي ، ورمي الجمرات، مؤكدا أن الأجر في الحج على قدر المشقة.

وزارة الأوقاف الله سبحانه وتعالى الحج القران الكريم العبد المسلم

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