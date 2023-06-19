الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم..الأوقاف: الأجر في الحج يكون على قدر المشقة

أكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بـ وزارة الأوقاف، أنه يجب على العبد المسلم التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في تلك الأيام العظيمة، لما لها من فضل عظيم، فالله سبحانه وتعالى أقسم بها في القرأن الكريم لقوله تعالى "والفجر وليال عشر.

وقال هشام عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة"، عبر فضائية “المحور”، أن الحج هو عمل قلبي وروحاني، لأنه في الحج يتقرب العبد من الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم.

على قدر المشقة

وتابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الركن الأعظم في الحج هو الوقوف بعرفات، وبعدها الطواف والسعي ، ورمي الجمرات، مؤكدا أن الأجر في الحج على قدر المشقة.