بيان عاجل من الأوقاف بشأن صلاة عيد الأضحى .. فيديو

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن صلاة عيد الأضحى ستقام بالمساجد التي تقام بها صلاة الجمعة والساحات التي تحددها الأوقاف.

وأضاف الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى،: "الصلاة ستكون بنفس الضوابط التي كانت في صلاة عيد الفطر المبارك".

وأشار الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف،: "تم التأكيد على جميع المديريات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مصليات صلاة عيد الأضحى 2023 للسيدات سواء في المساجد التي تقام بها صلاة العيد أم في الساحات المقررة لصلاة العيد".

وأشارك "الوزارة شددت على ضرورة اتخاذ اللازم لتحديد المكان الخاص بالسيدات بما يحول دون تداخل الصفوف بينهن وبين الرجال، والاستعانة بالواعظات المعينات والمعتمدات بالوزارة للتعاون مع المديريات في تنسيق ذلك".