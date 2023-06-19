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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بيان عاجل من الأوقاف بشأن صلاة عيد الأضحى .. فيديو

صلاة العيد
صلاة العيد

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن صلاة عيد الأضحى ستقام بالمساجد التي تقام بها صلاة الجمعة والساحات التي تحددها الأوقاف.

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لمواجهة الاختلاط بين الرجال والنساء.. إجراءات عاجلة من الأوقاف بشأن ساحات صلاة العيد

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وزير الأوقاف يشارك في اللقاء التشاوري لعلماء الساحل والسودان بالعاصمة الموريتانية

وأضاف الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى،: "الصلاة ستكون بنفس الضوابط التي كانت في صلاة عيد الفطر المبارك".

 

وأشار الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف،: "تم التأكيد على جميع المديريات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مصليات صلاة عيد الأضحى 2023 للسيدات سواء في المساجد التي تقام بها صلاة العيد أم في الساحات المقررة لصلاة العيد".

 

وأشارك "الوزارة شددت على ضرورة اتخاذ اللازم لتحديد المكان الخاص بالسيدات بما يحول دون تداخل الصفوف بينهن وبين الرجال، والاستعانة بالواعظات المعينات والمعتمدات بالوزارة للتعاون مع المديريات في تنسيق ذلك".

الأوقاف الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني الرجال والنساء الدكتور هشام عبد العزيز القطاع الدينى بوزارة الأوقاف

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