حازم إمام يكشف عن مباريات منتخب مصر الودية قبل أمم إفريقيا

أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن هناك من العديد المباريات الودية القوية المنتظر إقامتها، بالاتفاق مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، خلال الفترة المقبلة.

وقال حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" هناك محاولات لإقامة مباريات ودية قوية أمام منتخبات الجزائر وكوت ديفوار قبل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية القادمة".

وأضاف:"نسعي للفوز على منتخب إثيوبيا في المباراة القادمة لمنتخب مصر في مشوار التصفيات الأفريقية".

منتخب مصر

فاز منتخب مصر على نظيره جنوب السودان بثلاثية نظيفة، وذلك في المباراة الودية التى جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي.

سجل مصطفى فتحي هدف التقدم لمنتخب مصر في جنوب السودان من تسديدة رائعة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 19.

وأضاف محمود كهربا الهدف الثاني من تسديدة قوية بعد تمريرة سحرية من تريزيجيه لينفرد بمرمى جنوب السودان في الدقيقة 45.

ونجح محمود تريزيجيه في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 72 من رأسية رائعة داخل منطقة الجزاء.