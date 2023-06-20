شاومينج للغشاشين بلجان الثانوية العامة: صور الامتحان وابعته وخد الحل

وجه ادمن جروب شاومينج عبر تطبيق تليجرام رسالة عاجلة للطلاب الغشاشين بلجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بمجرد توزيع أوراق أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الثانية في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

حيث قال شاومينج :" يلا نبدأ بسم الله صور الفرنساوي صور واضحه وابعت هنا خد الحل .. ومتقلقش هنخفي البار كود وكل حاجه .. يالا المدرسين جاهزين بالحل ".

شاومينج

ومن جانبها حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الانسياق وراء رسالة شاومينج ، مؤكدة انه لا تهاون في تطبيق اقصى العقوبات على كل من يصور او ينشر صور الامتحان اثناء تأديته في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

وبدأ 728439 طالبا في الثانوية العامة 2023 بشعبتيها العلمية والأدبية أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وقد حدد جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 زمن امتحان اللغة الأجنبية الثانية، بساعتين فقط، تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في تمام الحادية عشر صباحاً.

ويبلغ إجمالي عدد الأسئلة في امتحان اللغة الأجنبية الثانية 31 سؤالًا

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الإحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الأجنبية الثانية



الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

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الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الأحياء - الجبر - الفلسفة