عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم جنوب سيناء: منع دخول الساعات الإلكترونية ومراعاة ذوي الأمراض المزمنة

داخل غرفة العمليات
داخل غرفة العمليات

شدد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء علي منع ارتداء الطلاب الساعات الالكترونية " سمارت " في لجان الثانوية العامة كما وجه عقل بمراعاة الطلاب ذوي الامراض المزمنة في مواعيد تناول الادوية .

جاء ذلك خلال ترأس وكيل وزارة التعليم  غرفة العمليات لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام  بالمحافظة في مادة " اللغة الأجنبية الثانية"

واطمأن وكيل الوزارة على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان ، وأن جميع مراحل العمل بالامتحانات مؤمنة بالكامل بدءًا من وصول الأسئلة، و"البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.


وشدد وكيل الوزارة على أهمية التأكد من جمع أوراق الإجابة البابل شيت والمقالى، موجهًا بعدم مغادرة رئيس اللجنة قبل التأكيد من تسليم الطلاب الورقتين معا، كما أكد على مراعاة توزيع الأسئلة في الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، وعدم تأخير توزيع ورقة الأسئلة مع ضرورة تأكد الملاحظين في اللجان من كتابة كل طالب بياناته كاملة قبل مغادرته اللجنة.


وأشار وكيل الوزارة أنه تم التأكيد على العمل ومواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحان والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية "هاتف محمول- سماعات - ساعات سمارت أو الكترونية"، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا، وعدم التهاون أثناء المراقبة، وعدم السماح بأي نوع من الغش وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية، وضرورة مراعاة الطلاب أصحاب الأمراض المزمنة بمتابعة حالتهم والتيسير لهم فى حالة وجود أى علاج أو أدوية يتم تناولها.


وأوضح وكيل الوزارة أنه تم التنبيه على السادة رؤساء اللجان بضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع أي تجمعات للطلاب، أو أولياء الأمور أمام اللجان.


يذكر أن إجمالي المستهدفين للامتحان بامتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2022 / 2023 يبلغ  1200 طالب وطالبة بعدد (8 ) لجان امتحانية بمدن طور سيناء وشرم الشيخ وأبورديس وأبوزنيمة ورأس سدر ودهب ونويبع .


ويؤدي الطلاب يوم الأحد القادم 25 / 6/ 2023 امتحان مادة " الكيمياء " لشعبة العلوم والرياضيات ومادة " الجغرافيا " للشعبة الأدبية من الفترة (9 : 12 ص )

غرفة عمليات جنوب سيناء

FB_IMG_1687243527626
FB_IMG_1687243527626
FB_IMG_1687243496560
FB_IMG_1687243496560
تعليم جنوب سيناء امتحانات الثانوية الساعات الالكترونيه منع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا..  رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص  بداية من يوليو القادم

شاومينج ينشر أسئلة فرنساوي الثانوية العامة بعد توزيعها باللجان.. والتعليم تتحرك

إمام عاشور يكشف موقفه من العودة للزمالك

مشادات وطرد.. حكاية لافتة محمد عادل شهيد وعريس الجنة أمام قبره.. شاهد

الحقوا اشتروا.. أسعار الذهب في مصر اليوم 20_6_2023|فيديو

400 جنيه في يوم وليلة|أسعار الذهب تسجل أكبر موجة خسائر.. وعيار21 مفاجأة

بدء محاكمة المتهمة بتقطيع وطهي أجزاء من جسد نجلها بالشرقية

انخفاض مفاجئ.. تراجع أسعار الدواجن الثلاثاء 20-6-2023

موضوعات متعلقة

قائمة مستقبل وطن تفوز بمقاعد الغرفة التجارية في جنوب سيناء

بعد استقالات كثيرة| أحداث ساخنة في أول انتخابات لـ تجارية جنوب سيناء

ترشيحاتنا

محمد بن سلمان يُشارك بحفل استقبال السعودية لترشح الرياض لاستضافة إكسبو.. صور

نزل لأدنى مستوى.. تراجع حاد في أسعار الذهب اليوم |عيار 21 مفاجأة

استطلاع رأي حول رؤية المواطنين حول الذكاء الاصطناعي: 28.6% خطراً في المستقبل

أصبح وشيكًا.. أوكرانيا تفي بشرطين من أصل سبعة لمفاوضات عضوية الاتحاد الأوروبي

بعد ضياع صفقة الموسم.. شوبير: الأهلي يفاوض مهاجم عربي سوبر

شاومينج ينشر إجابات الفرنساوي والألماني والإيطالي أثناء سير الامتحان بلجان الثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حوافز بآلاف الدورلات.. أيرلندا تعلن عن منحة لمن يعمر جزرها السياحية |تفاصيل

الشكل الجديد وموعد الطرح.. ماذا تغير بفئة الـ20 جنيها البلاستيكية |مفاجأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزيتون الأسود؟

انطلاق ورش الكتابة الإبداعية والخط العربي في دار الكتب بطنطا| صور

فيديو

مش حتصدق.. نجمات سينما تعرضن للخيانة الزوجية/ فيديو جراف

انا مسحورة.. ماذا قالت والدة فتى الشرقية أمام المحكمة |شاهد

كتبوا على قبره "الشهيد"..طرد أسرة محمد عادل من مقابر الصدقة |شاهد

أنا الوحيد اللي بيتحبس كل شوية..مرتضى منصور أمام المحكمة في الطعن على عزله|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

اﻟﻤﺰﻳﺪ