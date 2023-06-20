تعليم جنوب سيناء: منع دخول الساعات الإلكترونية ومراعاة ذوي الأمراض المزمنة

شدد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء علي منع ارتداء الطلاب الساعات الالكترونية " سمارت " في لجان الثانوية العامة كما وجه عقل بمراعاة الطلاب ذوي الامراض المزمنة في مواعيد تناول الادوية .

جاء ذلك خلال ترأس وكيل وزارة التعليم غرفة العمليات لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام بالمحافظة في مادة " اللغة الأجنبية الثانية"

واطمأن وكيل الوزارة على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان ، وأن جميع مراحل العمل بالامتحانات مؤمنة بالكامل بدءًا من وصول الأسئلة، و"البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.



وشدد وكيل الوزارة على أهمية التأكد من جمع أوراق الإجابة البابل شيت والمقالى، موجهًا بعدم مغادرة رئيس اللجنة قبل التأكيد من تسليم الطلاب الورقتين معا، كما أكد على مراعاة توزيع الأسئلة في الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، وعدم تأخير توزيع ورقة الأسئلة مع ضرورة تأكد الملاحظين في اللجان من كتابة كل طالب بياناته كاملة قبل مغادرته اللجنة.



وأشار وكيل الوزارة أنه تم التأكيد على العمل ومواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحان والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية "هاتف محمول- سماعات - ساعات سمارت أو الكترونية"، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا، وعدم التهاون أثناء المراقبة، وعدم السماح بأي نوع من الغش وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية، وضرورة مراعاة الطلاب أصحاب الأمراض المزمنة بمتابعة حالتهم والتيسير لهم فى حالة وجود أى علاج أو أدوية يتم تناولها.



وأوضح وكيل الوزارة أنه تم التنبيه على السادة رؤساء اللجان بضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع أي تجمعات للطلاب، أو أولياء الأمور أمام اللجان.



يذكر أن إجمالي المستهدفين للامتحان بامتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2022 / 2023 يبلغ 1200 طالب وطالبة بعدد (8 ) لجان امتحانية بمدن طور سيناء وشرم الشيخ وأبورديس وأبوزنيمة ورأس سدر ودهب ونويبع .



ويؤدي الطلاب يوم الأحد القادم 25 / 6/ 2023 امتحان مادة " الكيمياء " لشعبة العلوم والرياضيات ومادة " الجغرافيا " للشعبة الأدبية من الفترة (9 : 12 ص )

غرفة عمليات جنوب سيناء

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