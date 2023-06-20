عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زراعة البرلمان تناقش طلبات إحاطة بشأن معوقات شراء أراضي الإصلاح الزراعى

النائب صقر عبد الفتاح
النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة،  طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدى سيف بشأن عدم بت مسؤلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في طلبات شراء بعض المباني التابعة لها لإقامة دار للمناسبات وتحفيظ القرآن رغم تقديم المنتفعين جميع المستندات المطلوبة.

 

وانتقد النائب مقدم طلب الإحاطة، عدم قيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالبت فى الطلبات التى تقدم بها بعض الأهالي بعزبة رشيد التابعة المركز بنها بمحافظة القليوبية لشراء بعض قطع الأراضي التابعة للهيئة والمقام عليها بعض المخازن المهجورة لإزالتها وإقامة دار لتحفيظ القرآن واخرى للمناسبات.

وقد عقب المهندس مدير الإدارة العامة للأملاك بالإصلاح الزراعى موضحا أن جار عرض الأمر على الإدارة المركزية لحماية الأراضى لاستصدار الموافقة على إقامة المشروعات الخدمية المطلوبة على أراضى الإصلاح الزراعى المشار إليها بأسعار مخفضة على أن يتم إنهاء هذا الأمر خلال هذا العام.

 

وانتهى رأى اللجنة إلي إعداد مذكرة في هذا الشأن لعرضها على المستشار الدكتور رئيس المجلس.

 

خبرات مصرية تنضم لبرنامج عالمي لممارسات الزراعة المستدامة

الزراعة: تطوير التعاونيات من الملفات المهمة ضمن توصيات المؤتمر الاقتصادي

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب  محمد ثابت الجمال، بشأن صدور قرار برفع
القيمة الإيجارية لأراضى الإصلاح الزراعى بمحافظة الفيوم مما حمل المنتفعين بأعباء مالية ضخمة.

 

وقد عقب المهندس مدير الإدارة العامة للأملاك بالإصلاح الزراعى موضحا أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تقوم بتحصيل القيمة الإيجارية للأراضي ولاية الهيئة الأصل بسعر المثل مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمنتفعين.

 

وناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب  أحمد عبد السلام ،قوره بشأن المغالاة في تحديد القيمة
الإيجارية للأراضي التابعة للإصلاح الزراعى بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج مما يشكل عبء على كاهل المنتفعين.


وعقب المهندس مدير الإدارة العامة للأملاك بالإصلاح الزراعي موضحا قيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتحصيل القيمة الإيجارية للأراضي ولاية الهيئة الأصل مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادى للمنتفعين، وسوف تقوم اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بمعاينة الأراضي بسعر المثل مع الواقعة خارج الزمام لتسعيرها بأسعار عادلة مناسبة لظروف الزراع.


كما ناقشت طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أحمد حمدى خطاب بشأن تأخر لجان الإصلاح الزراعي المختصة في بحث ملفات المنفعين بأراضى (الأحكار) بقرية أبو صالح دفشو التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وعدم إرسال لجنة لتقييم مساحة من الأرض خاضعة لولاية هيئة الإصلاح الزراعي بقرية معمل القزاز مركز كفر الدوار البحيرة لرغبة الأهالي في شرائها لإقامة معهد أزهرى.
 

الإصلاح الزراعي المبانى مجلس النواب الزراعة الفيوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد المماطلة.. قرار عاجل من الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات

مقابل 93 مليون جنيه.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

إجازة العيد و30 يونيو.. الحكومة تمنح موظفيها 7 أيام| كم للقطاع الخاص؟

مهاجم سوبر.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

موعد صرف معاشات يوليو 2023.. هل تُصرف قبل عيد الأضحى؟

أحمد حسن يعلن راتب عمر السومة في الموسم الواحد

نزل لأدنى مستوى.. تراجع حاد في أسعار الذهب اليوم |عيار 21 مفاجأة

بتحب ركوب الأتوبيسات.. قصة كريم مع زوجته خديجة في محاكم الأسرة

موضوعات متعلقة

140 جنيها البقري و155 للضاني| الزراعة تكشف أسعار الأضاحي لديها

الزراعة : المرور على المحاصيل التعاقدية.. وإزالة التعديات على الأراضي بالمحافظات

ترشيحاتنا

مفاجأة.. روسيا تعلن تقديم حق اللجوء للدبلوماسيين الأوكرانيين

10 أسباب وراء هبوط الذهب لأقل مستوى منذ مطلع أبريل 2023

السفير السوري لدى روسيا: تصرفات موسكو في أوكرانيا ضرورية للغاية

خمسة اتفاقات تضع حدا للتوتر بين الصين وأمريكا في زيارة بلينكن التاريخية

فيضانات مدمرة.. ذوبان الجليد في جبال الهيمالايا يهدد حياة 1.6 مليار شخص

قدم الآن.. وظائف خالية للشباب برواتب مجزية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلسة تصوير للطفلة لوسيندا بطلة فيلم بيت الروبي في العرض الخاص

إزاي تعملي من السجق فتة بمذاق شهي؟

فستان يتخطى 60 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لإطلالة بوسي الأخيرة

برقم صادم.. سعر غير متوقع لإطلالة هيفاء وهبي الأخيرة

فيديو

دي مش طبيعية.. الفنان مصطفى هريدي يهاجم المخرجة إيناس الدغيدي لهذا السبب/فيديوجراف

التعليم تكشف حقيقة تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة بسبب إجازة عيد الأضحى

متى تبدأ؟.. الإعلان عن موعد إجازة عيد الأضحى

زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص | اعرف هتقبض كام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

اﻟﻤﺰﻳﺪ