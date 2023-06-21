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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء أوكرانيا: نحتاج لـ6 مليارات دولار للتعافي الاقتصادي في 12 شهرا

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلن رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميهال، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا تحتاج إلى 6 مليارات دولار للتعافي الاقتصادي خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

وفي وقت سابق، أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة، بشأن التكلفة المحتملة لـ إعادة إعمار أوكرانيا، أنه من المتوقع أن يصاب الاقتصاد الأوكراني بالركود خلال 2023، وذلك بالرغم من قروض صدنوق النقد الدولي والمساعدات التي تتلقاها كييف من الدول الغربية، ويأتي ذلك وسط تقديرات بأن تكون التكلفة المحتملة لإعادة الإعمار بنحو411 مليار دولار.

وقال التقرير الأممي الصادر بعنوان "الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه"، إن الاقتصاد الأوكراني فقد بشكل كبير معظم قدراته الصناعية والبنية التحتية للطاقة نتيجة الحرب، وانكمش بنسبة 29.1٪ في عام 2022.

ولفت التقرير، إلى أنه على الرغم من المساعدات الخارجية لـ أوكرانيا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والقروض من صندوق النقد الدولي، إلا أن الاقتصاد الأوكراني سيصاب بالركود في عام 2023، حيث تبلغ التكلفة التقديرية لإنعاش وإعمار أوكرانيا 411 مليار دولار.

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