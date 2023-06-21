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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس الاتحاد الدولي للغوص: ثقتنا كبيرة في التنظيم المصري

صدى البلد

أكدت الروسية انا ارجانوفا رئيس الاتحاد الدولي للغوص " CMAS" أن تنظيم مصر لبطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف تنظيما رائعا ، وان ذلك سوف يتأكد يوميا مع المنافسات وسوف نتحدث كثيرا بعد  ختام البطولة .

وأضافت ارجانوفا نظمنا العديد من المنافسات في مصر ، ودائما مع  الاتحاد المصري للغوص والانقاذ برئاسة سامح الشاذلي تكون النتائج جيدة جدا ، والتنظيم ممتاز  هذا بالاضافة لحسن وكرم  الضيافة المصري.

و قالت  ارجانوفا  :" لدينا الكثير من المشروعات لتنظيم منافسات أخرى هنا في مصر مستقبلا ، خلال العام القادم والأعوام التي تليه ".

واستطردت رئيس الاتحاد الدولي للغوص:" التقيت بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري وتحدثنا عن تلك المشاريع ، وأولها تنظيم بطولة العالم العام القادم 2024 بمدينة شرم الشيخ ، وعن الاعداد لبطولة العالم 2026 .. وكانت مقابلة مرضية بالنسبة لي ".

وعن رأيها في مستوى لاعبي مصر و افضل الاتحادات نتائج في اللعبة قالت ارجانوفا : " المنافسات ستظهر من الأفضل , لدينا العديد من الاتحادات تحقق نتائج جيدة جدا ، ولكني لا استطيع تسمية اتحاد معين قبل انطلاق المنافسات التي ستظهر عمليا من الأفضل".

وعن التقدم الذي تحققه اللعبة عالميا أكدت رئيس الاتحاد الدولي للغوص أنها ترى تقدما فعليا لاتحادها من حيث عدد اللاعبين والدول أعضاء الاتحاد والدول التي سوف تنضم .

وقالت ارجانوفا:" كان أمر تغطية متطلبات الاتحادات واللعبة  صعبا للغاية عقب جائحة كورونا ،  فالجميع لديه مشكلات اقتصادية ، ولكن الآن الأمور تحسنت ، وها هي المنتخبات تحضر للمشاركة في البطولات ".

واختتمت آنا ارجانوفا حديثها بالتعبير عن سعادتها الشخصية وسعادة الاتحاد الدولي  للغوص بتنظيم البطولات في مصر .

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