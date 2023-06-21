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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الصور الأولى لحادث اشتعال سيارة بمحور 30 يونيو

الحادث
الحادث

أصيب شخص بحروق متوسطة، إثر تعرضه لحادث إشتعال سيارة علي محور ٣٠ يونيو.

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وحصل صدي البلد علي الصور الأولي للحادث.

وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بإقليم القناة، يفيد 
وقوع حادث تصادم سيارة نقل جامبو رقم 8535 ج ع س مع سيارة ملاكى رقم 3398 ط ع ا مصر مما ادى لاشتعال السيارة الملاكى.

أسفر الحادث عن إصابة ايمن محمود محمد خليل، 55 سنة، مقيم ببورسعيد، مصاب باشتباه كسر بالساق الايسر مع اشتباه ما بعد الارتجاج مع حروق من الدرجة الثانية متفرقة بالذراعين مع كدمة بالجبهة.

علي الفور تم الدفع بسيارة إسعاف الي مكان وقوع الحادث ونقل المصاب الي مستشفى ابوخليفة لتلقي الإسعافات الأولية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

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