ممثلو حماة الوطن يطالبون بسرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية لحماية الأسرة المصرية

بملتقى الأحزاب السياسية

شارك حزب حماة الوطن بملتقى الأحزاب السياسية، والذي يعقد بدعوة من حزب مستقبل وطن، ويشارك فيه أكثر من 60 حزبا وتكتلا سياسيا.

دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أننا أمام ممارسة سياسية مختلفة تقوم بها الأحزاب على أرض الواقع، وجاء ذلك بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هدفنا من التواجد بملتقى الأحزاب السياسية هو تحقيق المصلحة الوطنية.

وأضاف "شلبي"، أن حزب حماة الوطن استخدم أكثر من 1500 أداة رقابية، ووضع أجندة تشريعية للمرحلة المقبلة، استدمها من احتياجات الواقع المصري.



وثمن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، عقد ملتقى الأحزاب السياسية، مؤكداً على ضرورة أن تكون هناك مخرجات تحقق الهدف الرئيسي الذي عقده من أجله الملتقى.



من جانبها، قالت النائبة، راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطني، إن حزبها أطلق مبادرة طاقات الوطن المنتجة، سميت بمراكز الأمل، وذلك انطلاقا من دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن عدد المراكز وصل إلى الآن 30 مركزا على مستوى الجمهورية، مهمتها دعم المرأة المصرية والطفل وكل أفراد الأسرة.

بدوره، قال النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إن الترابط الأسري أصبح مهملا حاليا لانشغال المواطنين بمواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا بإطلاق مبادرة لتوعية الشباب، خاصة فترة ما قبل الزواج، حتى لا نصل إلى مرحلة التفكك الأسري التي نعيشها حاليا.

وفي هذا الصدد، طالب بسرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية، مشيرا إلى أن القانون الحالي أكبر قانون يؤدي إلى التفكك الأسري.



وتحدث عن دعم الشباب، قائلا: "نسبة الشباب تتعدى 65%، وكبار السن لا تتعدى 3%، ومن هنا، يجب إطلاق مبادرة لمساعدة الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة".