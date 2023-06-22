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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هريدي: قمة ميثاق التمويل العالمي تستهدف حل التداعيات الناجمة من الأزمة الأوكرانية

حسين هريدي
حسين هريدي

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد هي قمة في هامة جداً ليس فقط للدول النامية وإنما للاقتصاد العالمي كافة، مشيراً إلى أن هذه القمة تتعلق بالمساعدات التنموية والإقتصادية سواء من الدول الصناعية الكبري أو من المؤسسات المالية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

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وأضاف "حسين هريدي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد تستهدف حل التداعيات الناجمة من الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتابع السفير حسين هريدي، أن هذه القمة تعمل علي حل الأزمات الإقتصادية العالمية المتتالية التي حدثت في السنوات الماضية تحديداً منذ أواخر عام 2019 حتي الآن، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد.

الأزمة الروسية الأوكرانية اقتصاد العالمي الأزمة الروسية التمويل العالمي الدول الصناعية الكبرى الرئيس عبد الفتاح السيسي السفير حسين هريدي القناه الأولى المصرية المؤسسات المالية برنامج التاسعة

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