عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسين هريدي: الحرب الأوكرانية أحد مشاهد تغير النظام العالمي.. فيديو

حسين هريدي
حسين هريدي

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن  هناك تغيرات جذرية تحدث في النظام الدولي في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الحرب الروسية في أوكرانيا أحد مظاهر هذه التغيرات الجذرية. 

وتابع "هريدي، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية  "ten"، مساء السبت، أن أوكرانيا هي أرض المعركة، بين الولايات المتحدة، ورسيا والصين من جانب آخر، بدليل إثارة القضية التايوانية الفترة الماضية، من خلال زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تستخدم  اوكرانيا وتايوان كمسرح للمواجهة مع روسيا والصين. 


لفت إلى أن الفترة الماضية شهدت الإعلان عن تحالف بين بكين وموسكو في 2022، مشيرًا إلى أن أمريكا لا تستطيع ان تتعايش مع تحالف روسي صيني، لأن هذا التحالف يشمل نطاق جغرافي كبير جدّا، وإمكانياته العسكرية والاقتصادية كبيرة للغاية ، ولذلك هناك رغبة أمريكية لكسر هذا التحالف ، واحتواء الصين ، وروسيا. 

أضاف أن  اليابان أدخلت تعديلات على الاستراتيجية الدفاعية القومية، وقامت بزيادة ميزانية الدفاع لما يمثل 2% من إجمالي الناتج القومي بقيمة تصل لـ880 مليار دولار،  مشيرًا إلى أن طوكيو طرف أساسي في تحالف أمريكي كوري جنوبي في أسيا.

لفت إلى أن روسيا في موقف حرج بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والصين لا تريد أن يشجع ذلك الولايات المتحدة على تثبيت أقدامها في وسط أسيا، ولذلك تعمل بكين على تعزيز علاقاتها مع الجمهوريات السوفيتية السابقة، من خلال تأسيسي علاقات استراتيجية لمواجهة أي توسع  للولايات المتحدة في هذه المناطق. 
 

حسين هريدى الإعلامي نشأت الديهي الحرب الروسية في أوكرانيا الحرب الأوكرانية الحرب الروسية الاوكراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة لقاء المعروفة إعلاميا بـ فتاة فيصل

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بعد تأهل الوداد لنهائي دوري أبطال أفريقيا

غياب نجم الفريق.. شوبير يصدم جماهير الوداد قبل نهائي دوري الأبطال

عايزكم تعرفوا كدا | ميدو يوجه رسالة مهمة لجماهير الأهلي بسبب الوداد

الغندور يطالب بمحاسبة عضو الأهلي على التصريحات المسيئة بشأن هدف كهربا في الترجي

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

شقيق محمد الأدنداني: مات حزنا على رحيل زوجته

شغل عصابات.. ميدو يرد على طلب رحيل أوسوريو عن الزمالك

ترشيحاتنا

ترقبوا الأعنف.. عالم الزلازل الهولندي يثير مخاوف العالم من جديد

معرض ملابس لطلاب وموظفين كلية التكنولوجيا والتعليم اليوم

صلاح هاشم يوضح لـ صدى البلد دور "التضامن" في دعم الفقراء.. فيديو

اليوم.. طلاب الشهادات الأزهرية يواصلون امتحانات نهاية العام

بيان عاجل من السعودية بعد توقيع اتفاق الهدنة في السودان

روسيا عن اجتماع مجموعة السبع في اليابان: هيروشيما أفضل تذكير بجرائم الغرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نقطوه بـ2 مليون.. قبيلة سعودية تقيم حفل زفاف أسطوري لشاب مصري

كتب كتاب 9 أسطر.. صور خطوبة طفلين تثير الجدل عبر السوشيال ميديا

تكلفة بسيطة.. طريقة عمل الكاتشب في المنزل

دراسة صادمة.. هؤلاء هم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان

فيديو

بصق على تريزيجيه وهو ساجد.. القصة الكاملة لواقعة مباراة طرابزون وفنربخشة.. فيديوجراف

تفاصيل انهيار منزل في قنا .. وسقوط ضحايا ومصابين | فيديو

قرارات جديدة .. التعليم تجري تعديلات على امتحانات الإعدادية العام المقبل |فيديو

نظام جديد للتأهل لـ كأس العالم .. منتخب مصر أمام فرصة ذهبية |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ