حسين هريدي: الحرب الأوكرانية أحد مشاهد تغير النظام العالمي.. فيديو

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك تغيرات جذرية تحدث في النظام الدولي في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الحرب الروسية في أوكرانيا أحد مظاهر هذه التغيرات الجذرية.

وتابع "هريدي، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن أوكرانيا هي أرض المعركة، بين الولايات المتحدة، ورسيا والصين من جانب آخر، بدليل إثارة القضية التايوانية الفترة الماضية، من خلال زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تستخدم اوكرانيا وتايوان كمسرح للمواجهة مع روسيا والصين.



لفت إلى أن الفترة الماضية شهدت الإعلان عن تحالف بين بكين وموسكو في 2022، مشيرًا إلى أن أمريكا لا تستطيع ان تتعايش مع تحالف روسي صيني، لأن هذا التحالف يشمل نطاق جغرافي كبير جدّا، وإمكانياته العسكرية والاقتصادية كبيرة للغاية ، ولذلك هناك رغبة أمريكية لكسر هذا التحالف ، واحتواء الصين ، وروسيا.

أضاف أن اليابان أدخلت تعديلات على الاستراتيجية الدفاعية القومية، وقامت بزيادة ميزانية الدفاع لما يمثل 2% من إجمالي الناتج القومي بقيمة تصل لـ880 مليار دولار، مشيرًا إلى أن طوكيو طرف أساسي في تحالف أمريكي كوري جنوبي في أسيا.

لفت إلى أن روسيا في موقف حرج بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والصين لا تريد أن يشجع ذلك الولايات المتحدة على تثبيت أقدامها في وسط أسيا، ولذلك تعمل بكين على تعزيز علاقاتها مع الجمهوريات السوفيتية السابقة، من خلال تأسيسي علاقات استراتيجية لمواجهة أي توسع للولايات المتحدة في هذه المناطق.

