البنك الزراعي: توريد أكثر من 200 ألف طن قمح حتى الآن

كشف خالد بدر، الرئيس التنفيذي لقطاعات الاتصال المؤسسي والتخطيط بالبنك الزراعي، تفاصيل الاستعداد لموسم حصاد القمح، لافتا إلى أن البنك حريص على توفير كافة التسهيلات للمزارعين لتوريد محصول القمح بقدر كبير من السهولة.

وأضاف بدر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لدينا أكثر من 190 موقعاً تخزينياً يمتلكها البنك عبارة عن شون ومراكز ونقاط تجميع منتشرة بكافة أنحاء الجمهورية، وفقا لأسعار التوريد والمواصفات التي أعلنتها وزارة التموين.

موسم توريد القمح

تابع الرئيس التنفيذي لقطاعات الاتصال المؤسسي والتخطيط بالبنك الزراعي، أن موسم توريد القمح بدأ منذ يوم 15 أبريل الماضي، موضحا أن شون البنك استقبلت أكثر من 200 ألف طن قمح حتى الآن، مشددا على أن سداد مستحقات المزارعين خلال 24 ساعة من التوريد".

