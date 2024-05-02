جريمة قتل إنجليزية.. روسيا تعلق على تضحية بريطانيا بوكالة رويترز

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس على تراجع رويترز بشأن تصريحات وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن أوكرانيا لها الحق في ضرب الأراضي الروسية بأسلحة بريطانية.

وعلقت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، على مراجعة وكالة رويترز للأنباء على تصريح كاميرون بالقول عبر حسابها بمنصة تيليجرام: "جريمة قتل إنجليزية بحتة تتكشف أمام أعيننا".

وأضافت زاخاروفا: "بعد ساعتين من النشر... قامت رويترز بتصفية منشوراتها... أنا متأكد من أنه قال ذلك، ولكن الصدى الذي أحدثه هذا البيان أجبر لندن على التراجع والتضحية برويترز".

وفي وقت سابق، تراجعت رويترز عن مادة قيل فيها إن كاميرون قال إن أوكرانيا لها الحق في ضرب الأراضي الروسية بأسلحة بريطانية.