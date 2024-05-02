أمين الفتوى: من ينشر تفاصيل عن بيته بالسوشيال ميديا معرض للحسد

أجاب عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول " ما حكم إفشاء الأسرار الزوجية؟ وما هي الحدود الفاصلة بين الفضفضة وإفشاء الأسرار؟".



وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس: "للأسف الاثنين بيفشوا السر، وهذا قديم منذ عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما قاله سيدنا النبي".



وتابع: "في إمرأة عاقلة تغطى على كل تفاصيل بيتها، وتحافظ عليها ومنها حفظ السر حتى لأمها لا تعرفها ما تطبخ، علشان محدش حتى يعرف البيت فيه أكل إيه، ممكن تلاقى برضوا زوج يطلع تفاصيل الحياة، وممكن العكس تلاقى زوجة تطلع كل تفاصيل البيت والزوج يعانى معاناة شديدة من إن كل بطن البيت كلها".

وأضاف: "أسس الحياء هو كتم أسرار البيت، ودلوقتى تلاقى اللى بينشر كل تفاصيل بيته على السوشيال ويلاقى نفسه تعبان أو خسر حاجة، أو اتحسد، نقوله خلى بالك ده بسبب اللى بتحكيه على السوشيال".



