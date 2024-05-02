عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أمين الفتوى: من ينشر تفاصيل عن بيته بالسوشيال ميديا معرض للحسد

عويضة عثمان
عويضة عثمان

أجاب عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول " ما حكم إفشاء الأسرار الزوجية؟ وما هي الحدود الفاصلة بين الفضفضة وإفشاء الأسرار؟".

المحارم من الرجال ومدى اعتبار زوج الأخت منهم.. الإفتاء توضح


وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،  اليوم الخميس: "للأسف الاثنين بيفشوا السر، وهذا قديم منذ عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما قاله سيدنا النبي".


وتابع: "في إمرأة عاقلة تغطى على كل تفاصيل بيتها، وتحافظ عليها ومنها حفظ السر حتى لأمها لا تعرفها ما تطبخ، علشان محدش حتى يعرف البيت فيه أكل إيه، ممكن تلاقى برضوا زوج يطلع تفاصيل الحياة، وممكن العكس تلاقى زوجة تطلع كل تفاصيل البيت والزوج يعانى معاناة شديدة من إن كل بطن البيت كلها".

وأضاف: "أسس الحياء هو كتم أسرار البيت، ودلوقتى تلاقى اللى بينشر كل تفاصيل بيته على السوشيال ويلاقى نفسه تعبان أو خسر حاجة، أو اتحسد، نقوله خلى بالك ده بسبب اللى بتحكيه على السوشيال".


 

إفشاء الأسرار الزوجية الحياء أسرار البيت كتم أسرار البيت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس شعبة مواد البناء يكشف تفاصيل تراجع سعر طن الحديد 20 ألف جنيه

ما لم تره.. كواليس مباراة الزمالك والبنك الأهلي | فيديو

نيابة دبي تأمر بحبس الإعلامي نيشان بسبب ياسمين عز| اعرف الحكاية

ثلاثي الأهلي يتدخل لحل أزمة أفشة وكولر

حلمت بأبويا هاني الناظر.. رسالة من العالم الآخر للطبيب الراحل

بقرار من الفيفا.. مفاجأة لصالح الأهلي في حالة الفوز بنهائي أبطال أفريقيا

تسريبات بالصوت والصورة.. تفاصيل القبض على الإعلامية حليمة بولند وتبرؤ أسرتها منها

قرار عاجل من الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

بعد اختيارها ضمن أهم 50 أغنية.. ملحن تملي معاك: عملتها وأنا بشرب شاي

منشور على فيس بوك يكشف عن مستريح جديد بالشرقية

الرئيس الأوكراني: بوتين يحاول تعطيل قمة السلام

ياسمين عز لبطلة مسلسل العتاولة: لو اتجوزتي مهندس وشك هينور وعلى ضمانتي

ريم بسيوني: رواية أولاد الناس تنبأت بظهور الوباء في العالم

السيسي رئيسه ومدينة باسمه| حكاية تدشين اتحاد القبائل العربية.. من المبادرات التنموية لمجلس يضم 30 قبيلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان باربي.. شيري عادل بإطلالة جذابة في السويد

لون الشمس تغير للأخضر.. تفاصيل مدهشة| صور

فستان منقوش وأنيق.. هبة مجدي تلفت الأنظار برفقة صديقتها

حلمت بأبويا هاني الناظر.. رسالة من العالم الآخر للطبيب الراحل

فيديو

ما لم تره.. كواليس مباراة الزمالك والبنك الأهلي | فيديو

حبل الغسيل أنقذها.. سيدة تلقي بنفسها من الطابق الرابع بسبب زوجها

الأهلي غيّر مبادئه.. عصام الحضري يفتح النار على القلعة الحمراء

1500 جنيه في اليوم.. أحدث وأقوى شهادة إدخار من البنك الأهلي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ