النائب هشام الشعيني: إحنا خدامين تراب مصر وداعمين للرئيس السيسي

أكد النائب هشام الشعيني، عضو مجلس النواب، أن المهندس إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد القبائل العربية له دور في محاربة الإرهاب بسيناء، مشيرا إلى أنه كان داعم للقوات المسلحة والشرطة في تلك الحرب.

وقال هشام الشعيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أنه نحن أنباء القبائل العربية، خدامين لتراب مصر، وداعمين للرئيس السيسي.

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن المهندس إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل العربية، لعب أدوارا وطنية مشهودة، مشيرا إلى أنه كان دائما داعما للجيش والشرطة في مكافحة الإرهاب، حتى أنه أصبح مستهدفا من منصات الجماعة الإرهابية.

