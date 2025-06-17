بدون شكاوى.. طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الفقه

أدى طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، امتحان مادة الفقه للعام الدراسي 2024/2025، وسط أجواء من الهدوء والانضباط، ودون ورود أية شكاوى، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وفي إطار المتابعة الدقيقة لسير أعمال الامتحانات، تابع الشيخ أيمن عبدالغني مجريات الامتحان في مختلف اللجان عبر شاشات غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، للاطمئنان على انضباط اللجان والتزامها بالإجراءات والتعليمات المنظمة للامتحانات.

كما قام الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، بجولة ميدانية تفقد خلالها لجنتي معهد فتيات أسوان وبنين الإمام محمد متولي الشعراوي بمحافظة أسوان، في حين تفقد الشيخ عوض الله عبدالعال، وكيل القطاع لشؤون الخدمات، لجنتي معهد بنين وفتيات بني سويف، حيث أكدا انتظام العمل وارتياح الطلاب لمستوى الامتحان.

وأكدت غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية، من خلال متابعتها المستمرة لجميع اللجان على مستوى الجمهورية، عدم تلقيها شكاوى تتعلق بامتحان مادة الفقه، مشيرة إلى حالة من الارتياح العام بين الطلاب، ومتمنية لهم دوام التوفيق والنجاح.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طالبًا وطالبة، موزعين على 577 لجنة بمختلف محافظات الجمهورية، بواقع 73,094 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي، و100,714 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي (60,147 طالبًا و40,567 طالبة). وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، فيما تُختتم امتحانات القسم الأدبي يوم الخميس 10 يوليو.