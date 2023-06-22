محافظ دمياط تستعرض تطورات مشروع إنشاء مبنى الديوان الجديد



تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر التطورات بمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وتطوير المنطقة المحيطة و انشاء النصب التذكارى، وذلك خلال الاجتماع الاسبوعى المُنعقد اليوم برئاستها و بحضور ممثلى الجهتين المُنفذة والاستشارية ...

حيث شهد الاجتماع عرض نسب التنفيذ حتى الآن ، وكذلك موقف إنشاء النصب التذكارى للشهداء و إحلال وتطوير سور كورنيش النيل و كذا تطوير المنطقة المحيطة بالكامل ، هذا إلى جانب عرض خطة التشطيبات النهائية للمبنى و فرش وتجهيز أقسامه .

وفى سياق متصل، ،ناقشت " المحافظ " المراحل القادمة لخطة التنفيذ وفقًا لخطوات محددة و كذلك خطة توصيل شبكات المرافق و التجهيز لمنظومة التحول الرقمى وتنسيق الموقع المحيط بالمبنى ، فيما وقد أكدت " محافظ دمياط " على الإسراع بمعدلات التنفيذ ، مؤكدة مجددًا على الانتهاء من أعمال تطوير الكورنيش و الرصف بالاسفلت للطرق المحيطة لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة وفقًا للجدول الزمنى المحدد، مؤكدة على الالتزام بمحاور المخطط المتكامل الذى تم اعداده بما يتناسب مع المعايير الخاصة بالمنشآت الحكومية وكذلك الإرتقاء بالشكل الحضارى للمنطقة بالكامل ..