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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان مكشوف الظهر.. هدى المفتي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

صدى البلد

نشرت الفنانة هدى المفتى صورًا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت الفنانة هدى المفتى باطلالة جريئة مرتدية فستان مكشوف الظهر باللون البرتقالي ،مماحازت علي اعجاب متابعيها.

 

وتواصل الفنانة الشابة هدى المفتي نشاطها الفني ببطولتها في فيلم “حظك اليوم”، الفيلم من إخراج أسامة عرابي،وتأليف أحمد البيلي، وبمشاركة كل من كريم قاسم، وطه الدسوقي، ومحمد مولة، وتدور أحداث الفيلم في ليلة واحدة.

وعن “حظك اليوم”، قالت الفنانة هدى المفتي إنها بدأت العمل على الفيلم منذ سنتين، حين تواصل معها كاتبه أحمدالبيلي ومنتجه إيهاب السرجاني، عندما كان المشروع في مراحله الأولى، وهي بانتظار عرضه في دور السينما.

 

إطلالة الفنانة هدى المفتي أعمال هدي المفتي صور هدى المفتي

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