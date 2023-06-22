سعر تويوتا كورولا موديل 2023 الجديدة في الإمارات

تعتبر السيارة تويوتا كورولا أشهر سيرة في السوق المصري وأكثرها مبيعاً على الإطلاق، حيث تقدم بالعديد من الفئات والاصدارات، كما تقدم بنسخة هجينة.
مواصفات السيارة تويوتا كورولا موديل 2023
تأتي السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 بمحرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يعمل بالبنزين ويتمكن من ضخ قوة اجمالية بلغت 121 حصانا، وعزم اقصى للدوران 154 نيوتن/متر0، وناقل حركة أوتوماتيك من نوع CVT .
بينما تصل السرعة القصوى للسيارة تويوتا كورولا موديل 2023 إلى 190 كيلومترا/ساعة، بنظام دفع أمامي، وتصل السرعة القصوى الى 190 كيلومتر في الساعة.
تأتي الأبعاد الخارجية للسيارة تويوتا كورولا موديل 2023 ، بطول 4630 مم، وعرض 1780 مم، وارتفاع 1435 مم، وقاعدة عجلات 2700 مم، وسعة الحقيبة الخلفية تصل الي 470 لترا.
أسعار السيارة تويوتا كورولا موديل 2023
تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الأولى ACTIVE بقيمة سعرية 740,000 جنيه.
تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الثانية ACTIVE بقيمة سعرية 775,000 جنيه
تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الثالثة COMFORT بقيمة سعرية 820,000 جنيه.
تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الرابعة سمارت بقيمة سعرية 850,000 جنيه
تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الخامسة سمارت / اتوماتيك / فتحة سقف بقيمة سعرية 870,000 جنيه.
تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة السادسة GR بقيمة سعرية 900,000 جنيه
تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة السابعة ELGANCE بقيمة سعرية 934,000 جنيه
تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الثامنة هيبرد بقيمة سعرية 1,275,000 جنيه