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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر تويوتا كورولا موديل 2023 الجديدة في الإمارات

تويوتا كورولا موديل
تويوتا كورولا موديل 2023

تعتبر السيارة تويوتا كورولا أشهر سيرة في السوق المصري وأكثرها مبيعاً على الإطلاق، حيث تقدم بالعديد من الفئات والاصدارات، كما تقدم بنسخة هجينة.

تويوتا كورولا موديل 2023

مواصفات السيارة تويوتا كورولا موديل 2023

تأتي السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 بمحرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يعمل بالبنزين ويتمكن من ضخ قوة اجمالية بلغت 121 حصانا، وعزم اقصى للدوران 154 نيوتن/متر0، وناقل حركة أوتوماتيك من نوع CVT  .

تويوتا كورولا موديل 2023

 بينما تصل السرعة القصوى للسيارة تويوتا كورولا موديل 2023 إلى 190 كيلومترا/ساعة، بنظام دفع أمامي، وتصل السرعة القصوى الى 190 كيلومتر في الساعة.

 

تأتي الأبعاد الخارجية للسيارة تويوتا كورولا موديل 2023 ، بطول 4630 مم، وعرض 1780 مم، وارتفاع 1435 مم، وقاعدة عجلات 2700 مم، وسعة الحقيبة الخلفية تصل الي 470 لترا.

تويوتا كورولا موديل 2023

 أسعار السيارة تويوتا كورولا موديل 2023

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الأولى ACTIVE بقيمة سعرية 740,000 جنيه.

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الثانية ACTIVE بقيمة سعرية 775,000 جنيه

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الثالثة COMFORT بقيمة سعرية 820,000 جنيه.

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الرابعة سمارت بقيمة سعرية 850,000 جنيه

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الخامسة  سمارت / اتوماتيك / فتحة سقف بقيمة سعرية 870,000 جنيه.

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة السادسة GR بقيمة سعرية 900,000 جنيه

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة السابعة ELGANCE بقيمة سعرية 934,000 جنيه

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الثامنة هيبرد بقيمة سعرية 1,275,000 جنيه

 

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