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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يتابع أداء المشروع القومي لموهوبي الإسكواش

صدى البلد

التقى اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة بالكابتن أمير وجيه المشرف الفنى على المشروع القومي لموهوبي الاسكواش والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع البنك الأهلي المصرى.

وقال وزير الرياضة إن الوزارة حريصة على رعاية جميع ابطال مصر فى جميع الالعاب وخاصة المتميزين فيها وعلى رأسها لعبة الاسكواش والتى تمتلك مصر ريادتها على مستوى التصنيف العالمى لجميع الاعمار وعلى مستوى الرجال والأثاث .

وتناول الاجتماع مناقشة برنامج تطوير المشروع والتوسع فى فتح مراكز اخرى بجميع محافظات الجمهورية ،  وتطرق الاجتماع أيضا الى اخر استعدادات استضافة مصر للبطولة العربية فى الاسكواش والتى يستضيفها نادى بالم هيلز خلال الشهر المقبل فى الفترة من ٦ حتى ١١يوليو المقبل وبمشاركة ١٥ دولة وبعدد ٩٠ لاعبا دوليا.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الكردي رئيس الادارة المركزية للاداء الرياضي والدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير لقطاع البطولة والدكتور أحمد جمعة معاون الوزير لقطاع البطولة.

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