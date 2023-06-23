الأسعار الجديدة للسيارة ايجل برو بالسوق المصري .. صور

شهدت السيارة ايجل برو زيادة سعرية جديدة داخل السوق المحلي، شملت جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث ارتفعت اسعارها بقيمة اجمالية بلغت 105 الف جنيه، لتبدأ اسعار السيارة من مليون و١٠٠ ألف جنيه بدلاً من 995 ألف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة ايجل برو موديل 2022 في السوق المصري.

ايجل برو

حصلت السيارة ايجل برو على واجهة عصرية، تعمد على مصابيح حادة الشكل، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، بالاضافة إلى جنوط رياضية، ومرايات جانبية مدعومة باشارات ضوئية كهربائية التحكم، مع اقطاب نحيفة على جانبية السقف، وحساسات حركة وكاميرا للتحكم، إلى جانب طول كلي يقدر بـ 4680 مم، و 1845 مم للعرض، وبارتفاع يقدر بـ 1715 مم.

ايجل برو

وتضم السيارة ايجل برو ناقل سرعات أوتوماتيك CVT "جر أمامي"، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يضخ قوة قدرها 165 حصانا، و 220 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في 11.8 ثانية.

ايجل برو

تعرف على الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة ايجل برو موديل 2022 في مصر

الفئة الاولى أوتوماتيك "فرش اسود" ايجل برو موديل 2022 بقيمة قدرها مليون و١٠٠ ألف جنيه بدلاً من السعر السابق ٩٩٥ الف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك "فرش احمر" ايجل برو موديل 2022 بقيمة قدرها مليون و١٠٠ ألف جنيه بدلاً من ٩٩٥ ألف جنيه.