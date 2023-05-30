الأسعار الجديدة لـ سيارة إيجل برو في مصر .. صور

شهدت السيارة إيجل برو موديل 2022 المقدمة داخل السوق المصري، زيادة سعرية جديدة بقيمة تتراوح بين 75.100 جنيه و 70.100 جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة محليًا، من هذه النسخة والتي تنتمي للعائلة الرياضية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الجديدة للسيارة إيجل برو في السوق المصري، بالاضافة إلى استعراض ابرز مواصفاتها الفنية.

إيجل برو

الابعاد الخارجية للسيارة إيجل برو

الطول الكلي 4680 مم.

العرض الكلي 1845 مم.

الارتفاع الكلي 1715 مم.

قاعدة العجلات 2780 مم.

الارتفاع عن الارض 170 مم.

سعة خزان الوقود 58 لتر.

إيجل برو

القدرات الفنية للسيارة إيجل برو

تعتمد السيارة إيجل برو على محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، سعة 1500 سي سي "تيربو"، يتمكن من انتاج 165 حصانا، و 220 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بناقل سرعات CVT بقدرات أوتوماتيكية، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.

إيجل برو

ويمكن للسيارة إيجل برو الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 180 كم/ساعة،/ بينما تستطيع التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 11.8 ثانية، مع متوسط استهلاك من الوقود يقدر بـ 7.2 لتر لكل 100 كم.

إيجل برو

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة إيجل برو في السوق المصري

الفئة الاولى إيجل برو موديل 2022 بسعر 995 ألف جنيه بدلاً من 919.900 جنيه.

الفئة الثانية إيجل برو موديل 2022 بسعر 995 ألف جنيه بدلاً من 924.900 جنيه.