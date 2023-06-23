جزار سوهاجي يُقدم روشتة شراء أضحية سليمة صحيًا وخالية من الدهون|فيديو

"فيه علامات في العجل تعرف من خلالهم إذا كان فيه دهون ولا لحم صافي كده"، بهذه الكلمات بدأ أحد الجزارين بقرية الشيخ زين الدين بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج، حديثه مع موقع صدى البلد، موضحًا وجود عدة علامات توضح ما إذا كان العجل به دهون أم لحوم وهي "كرش قليل- أكتاف عريضة- وأفخاذ كبيرة- وظهر عريض"، وذلك فضلًا عن صِغر السن ونوع العلف الذي تربى عليه العجل، حيث أن نوع العلف الحيواني يفرق تمامًا في جودة لحم العجل ولونه ورائحته وطعمه، مُشيرًا إلى أنه يُعلف المواشي التي يُربيها فيه أحواش المواشي الخاصة بعائلته، ذرة رفيعة وذرة صفراء وردة؛ وذلك حتى تكون جودة لحومها عالية ومذاقها رائع ورائحتها شهية، ولونها حمراء زاهي؛ وحتى تكون خالية تمامًا من الدهون.

وأكد الجزار هلال عبدالصبور، الذي توارث المهنة عن والده كما ورثها لنجلته الكبرى ولم يخش عتاب الأهالي ونظرتهم الناقدة غير البناءة، أن مهنة الجزارة مهنة خير ومهنة حلال لمن يتقي الله ويخشى غضبه وحسابه، لافتًا إلى أن نجلته الجزارة آية هلال عبدالصبور، ورثت عنه المهنة منذ نعومة أظافرها وهي في عُمر 4 سنوات.

جزار طهطا:" بنتي اتعلمت الجزارة على يد جدها وورثت المهنة عننا"

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وأشار إلى أن نجلته تعلمت على يدي جدها لوالدها أولى خُطاها في مجال الجزارة، ثم بدء بنفسه في تعليمها أنواع اللحوم وأفضل قطعيات العجل كـ:" الرقبة، والضلوع الداخلية، ووش الفخدة، واللوحة، وعرق الفيلتو، والتريبيانكو، والانتركوت".

وأوضح ابن قرية الشيخ زين الدين، أنه دشن مبادرة بصُحبة شريكه؛ للتخفيف من أعلى عاتق المواطنين، حيث دشن مبادرة "كتف في كتف"؛ ليستطيع المواطن الفقير شراء اللحوم بعيد الأضحى المُبارك وتناولها بصحبة أسرته البسيطة، وهي عبارة عن بيع اللحوم بأقل الإمكانيات.

ولفت قائلًا:" اللي معاه 20 جنيه لو عاوز يشتري بيها هبيع له عاشن الغلبان يأكل.. كيلو اللحمه وصل 320 جنيه عندنا احنا بإذن الله من يوم الأحد حتى نهاية اجازة عيد الأضحى المُبارك بـ260 جنيه بس يعني 60 جنيه فارق عن أي جزار تاني وده عشان أولاد محافظتي سوهاج يعيدوا بين أسرهم وهما مش حاسين بأي نقص.. واللي معهوش يقدر يشتري ولو بـ20 جنيه وقطع كبيرة وكويسه ما شاء الله".