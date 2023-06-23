ماكرون: علينا الالتزام بتوفير الـ 100 مليار دولار لدعم الدول النامية

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إننا يجب علينا توفير المزيد من التمويل، داخل الاقتصاديات النامية والاقتصادية، من أجل مواجهة المزيد من الصدمات من الاقتصادية العالمية، متابعا: علينا أن نلتزم بتوفير الـ 100 مليار دولار لدعم الدول النامية.



واسترسل “إيمانويل ماكرون”خلال كلمته بقمة ميثاق التمويل العالمي الجديد: لدينا الآن ما يقارب من 61 مليار دولار، وسنعمل خلال الـ3 أشهر القادمة على توفير باقي الدعم المالي الخاص بـالـ 100 دولار، مشددا على أهمية تخصيص الأموال لحماية البيئة ودعم الاقتصاد.



وأضاف: نحن بحاجة إلى مزيد من التعاون والإجراءات لحشد الـ 100 مليار دولار، لأن ما وصل لنا حتى الآن غير مرضي، مشددا على أهمية وجود تمويل خاص موازي، داخل الدول النامية.

